Тернополянка на 61-річному авто взяла участь у перегонах в Монте-Карло

Майже тисячу кілометрів проїхав український екіпаж під часу міжнародних перегонів у Монте-Карло. Їхали на Запорожці 1960 року випуску. Тернополянка Ольга Данченко була в технічній службі.

Жінка каже, екіпаж змагався в категорії класичних раллі. Призових місць у цій категорії немає. Основним завданням було доїхати до фінішу, каже Ольга. За правилами перегонів, команда мала змагатися лише на автомобілі виробництва власної країни.

"Машина моя, вона в нас з 2008 року по випадковості опинилася. Людина хотіла її реставрувати, але не мала можливості. Вона стояла дуже довго. З тої машини, яка нам дісталася, залишився лише номер кузова і документи. Все повністю перероблено. Це робив наш штурман Ігор. Він готував машину до раллі. Зайняло це два місяці. Була інша машина, горбатий запорожець, якого ми презентували, власники відмовилися. Він був в неналежному стані. Ми вирішили, що не доїдемо".

У категорії класичних раллі змагалися екіпажі з 30 країн світу. Про це розповів пілот екіпажу Павло Данченко. За його словами, стартували учасники 31 січня у французькому місті Валанс. А фінішували 2 лютого у Монте-Карло. Маршрут пролягав через гори. Найвища точка – на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря, каже Павло Данченко. Загалом, на горбатому запорожці український екіпаж проїхав 1000 кілометрів.

"В Італії нас запросили на швидкісний трек. Ми її тестували. Вона зупинилася тільки від того, що закінчився бензин. Ігор каже, що ми її трішки жаліли. Я там давав трохи газу. На диво ми приємно здивовані, що ця машинка витримала таку дистанцію", – каже Данченко.

За словами Павла Данченка, такі змагання Автомобільний клуб Монако проводить 111 років. Цього року, вперше за історію цих змагань між ретро автомобілями, шість українських екіпажів отримали ліцензію на участь. У перегонах брали участь екіпажі з Києва, Львова, Тернополя, Чернівців і Запоріжжя. Чотири з шести українських екіпажів фінішували, два – зійшли з дистанції на гірській трасі, каже Павло Данченко.