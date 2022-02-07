У справі про хабар у Харківській облраді продовжили досудове слідство

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і продовжив строк досудового розслідування справи про хабар у Харківській облраді до десяти місяців — до 22 травня.

Про це Суспільному стало відомо з ухвали Вищого антикорупційного суду, оприлюдненої 26 січня.

Шестимісячний термін досудового розслідування спливав 22 січня. Завершити слідство за пів року в НАБУ не змогли "внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій", зазначено в ухвалі.

"На теперішній час у кримінальному провадженні не завершено проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз та судових криміналістичних експертиз аудіо-, відеоматеріалу, у зв'язку із завантаженістю державних експертних установ орієнтовний термін їх виконання може складати ще приблизно 4-5 місяців, при цьому завершення вказаних експертиз не залежить від сторони обвинувачення", — йдеться в документі.

Строк досудового розслідування у справі вже подовжували — до шести місяців у вересні 2021 року. Цього разу в НАБУ просили продовжити строк до 12 місяців (до 22 липня), однак суд відмовив і встановив термін до 22 травня. Захисники та підозрювані просили відмовити детективу.

Що відомо