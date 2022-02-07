У справі про хабар у Харківській облраді продовжили досудове слідство

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і продовжив строк досудового розслідування справи про хабар у Харківській облраді до десяти місяців — до 22 травня.
Про це Суспільному стало відомо з ухвали Вищого антикорупційного суду, оприлюдненої 26 січня.
Шестимісячний термін досудового розслідування спливав 22 січня. Завершити слідство за пів року в НАБУ не змогли "внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій", зазначено в ухвалі.
"На теперішній час у кримінальному провадженні не завершено проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз та судових криміналістичних експертиз аудіо-, відеоматеріалу, у зв'язку із завантаженістю державних експертних установ орієнтовний термін їх виконання може складати ще приблизно 4-5 місяців, при цьому завершення вказаних експертиз не залежить від сторони обвинувачення", — йдеться в документі.
Строк досудового розслідування у справі вже подовжували — до шести місяців у вересні 2021 року. Цього разу в НАБУ просили продовжити строк до 12 місяців (до 22 липня), однак суд відмовив і встановив термін до 22 травня. Захисники та підозрювані просили відмовити детективу.
Що відомо
- Детективи НАБУ вели розслідування справи про хабар за участі посадовців Харківської облради з весни 2021 року. До НАБУ, за даними детективів, звернувся директор комунального підприємства, від якого, за версією слідства, вимагали хабар за збереження посади. За версією слідства, 1,05 млн грн заступнику голови Харківської облради передавали частинами.
- 22 липня детективи прийшли до Харківської облради з обшуком. Підозри оголосили заступнику голови Харківської облради Андрію Малишу та адвокату, який, за даними слідства, виступав посередником.
- Запобіжні заходи двом підозрюваним обирав Вищий антикорупційний суд України. 24 липня заступника голови Харківської облради взяли під варту та визначили заставу у 4,75 млн грн. Адвоката, якого слідство називає посередником, взяли під варту із заставою 713 700 грн. Обидва вийшли з-під варти.
- З 4 серпня голову Харківської облради Артура Товмасяна підозрюють в отриманні 1,05 млн грн хабаря.
- За версією слідства, хабар призначався саме Товмасяну. Серед доказів у справі — покази директора комунального підприємства, який передавав хабар задля збереження посади, результати негласних слідчих дій та спостереження, частина вилучених грошей, а також дані з мобільного телефону заступника голови облради Андрія Малиша.
- Товмасян заявив про непричетність до злочину. Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в сумі 2,9 млн грн, на мільйон менше ніж просив прокурор.
- 19 серпня 2021 року депутати звільнили Артура Товмасяна з посади голови Харківської облради.