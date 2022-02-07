"Глина-чарівниця": у Хмельницькому відкрилася виставка декоративного мистецтва

357 робіть представили на виставці "Глина- чарівниця", яку розгорнули у Хмельницькій дитячій художній школі мистецтв, каже організаторка виставки Людмила Тершівська. За її словами, в експозиції представлені роботи учнів школи у техніці не обпеченої глини, оздоблені акриловими фарбами.

Декоративну скульптуру за мотивами розписів Марії Приймаченко представила на виставці Аріна Шелест. Розповідає: "Ця робота пустотіла, в основі циліндр використовується. Вже була до цього ілюстрація, з якої я ліпила цю роботу. Кольорову гамму я підбирала з цієї ілюстрації. Робота просто застигає, потім фарби акрилові, матові використовую".

Стиль Марії Приймаченко, розповідає учениця художньої школи Вероніка Столярська - це декоративний стиль, ним переважно виконується дитяча ілюстрація. "Він такий спрощений, зроблений в декоративному стилі. Саму роботу ми робили досить довго, понад півроку, а саме ця тема була зроблена на тему "Українські пісні". Дівчина і пташки, в якій зображено тему українських пісень, вона чекає свого милого", - додає Вероніка Столярська.

Кольорові і не розфарбовані, диво-птахи і диво-звірі та казкові персонажі можна побачити в експозиції вихованців художньої школи, каже Аріна Шелест. За її словами, все цікаво задекоровано та добре підібрана кольорова гамма.

Завдяки глині діти втілили у життя свої фантазії, каже мама учениці художньої школи Анастасія Шелест. Додає: виставка сподобалась розмаїттям робіт і креативністю дітей.

Фото: Суспільне Поділля "Дівчина і пташки, в якій зображено тему українських пісень, чекає свого милого", - каже Вероніка Столярська.

357 робіт у глині представлено учнями перших-четвертих класів скульптури Хмельницької художньої школи мистецтв, розповідає їх викладачка Людмила Тершівська. За її словами, виконувались вони протягом учбового процесу, а кращі з них відібрали і представили в експозиції.

"Кожна дитина робила мінімум одну роботу, деякі - дві, і двоє - три роботи. Тут переважно декоративні роботи, тому що діти люблять все яскраве, все позитивне, а декоративність дає таку можливість. Є і реалістичний напрямок – там, де зображення без декорування фарбами", - каже Людмила Тершівська.

Переглянути виставку вихованців Хмельницької дитячої художньої школи мистецтв можна у виставковій залі школи, що на вулиці Проскурівській.

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