Хмельницька майстриня Оксана Буймістер відроджує давні народні традиції створення ляльки-мотанки. За її словами, протягом багатьох віків лялька-мотанка була невід’ємним атрибутом українських родин, оберегом дому та сім’ї. Свої знання із її виготовлення Оксана Буймістер передає не тільки дітям, а й дорослим.

"Основне направлення слов'янської ляльки, це зробити так, щоб жінка, її сім’я, жіночий простір був щасливий, спокійний, багатий, успішний", - каже майстриня.

У це вірили наші пращури 5 тисяч років тому, коли зробили першу ляльку-мотанку, розповідає Оксана Буймістер.

Фото: Суспільне Поділля Відроджує стародавні традиції ляльки-мотанки: майстриня з Хмельницького Оксана Буймістер

"Лялька це не просто якась така річ, яка магічним чином, ось так "раз" і зробить реальним те, що жінка собі захотіла, це не чарівна паличка в прямому розумінні слова. Це певний процес: процес налаштування, процес виготовлення, процес отримання інсайтів. Я працюю зі слов'янською лялькою – мотанкою. Саме слово мотанка говорить про те, що вони виготовляються шляхом мотання", - пояснює майстриня.

Слов'янська лялька має різні призначення. Серед них ігрова - у давнину матусі аби забавити дитину нашвидкуруч робили ляльок з маленьких клаптиків тканин, соломи, або навіть з дерев'яної ложки. Декоративними ляльками господині прикрашали оселю. Мотанки були давніми родинними оберегами українців, розповідає Оксана Буймістер.

"Багато таємниць саме про слов'янську ляльку передаються з уст в уста, вони збереглися і можна створювати слов'янську ляльку як оберіг, як те що буде нести певне смислове навантаження, якщо воно робиться за певними канонами, за певними традиціями. Ляльки не мають очей, виразу обличчя, губ, тому що в давнину вважалося, що через очі, через рот в ляльку може проникнути щось недобре", - каже жінка.

Авторська лялька Оксани Буймістер "Намисто роду" складається з 15 різних за розміром лялечок, які з’єднані між собою. Вона символізує єдність поколінь, передачу, збереження знань та традицій роду.

"Першим джерелом моєї інформації це була моя бабуся. Моя бабуся передала мені багато цікавих речей, які я довгий час в собі акумулювала, переосмислювала", - розповідає майстриня.