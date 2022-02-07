У столиці Великої Британії Лондоні та в Единбурзі відбулися урочисті залпи до 70-річчя з дня вступу королеви Єлизавети II на престол.

В урочистостях на честь королеви взяв участь загін королівської кінної артилерії. Усього постріли було зроблено із 41 гармати, передає Sky News.

Також гарматний салют відбувся у столиці Шотландії Единбурзі.

Фото: Associated Press

Постріли було зроблено зі зброї часів Першої світової війни — ті ж гармати використовували під час жалобного салюту на згадку про короля Георга VI в 1952 році, а також під час салюту на честь коронації Єлизавети II.

Королева відзначала ювілей 6 лютого. Салют мав відбутися того ж дня, однак за традицією, якщо річниця випадає на неділю, то гарматний салют проводять на день пізніше.

Фото: Associated Press

Що відомо

Королева Великої Британії Єлизавета II заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза (син Єлизавети II) отримала титул королеви-консорту.

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