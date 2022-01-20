Пріоритетним завданням як керівника Харківського історичного музею переможниця конкурсу на посаду Ольга Сошнікова бачить завершення ремонтних робіт у музеї та створення нових експозицій.

Як обирали керівника

Підсумки конкурсу на посаду керівника Харківського історичного музею у Харківській облраді оголосили 18 січня. Серед трьох кандидатів найбільше голосів набрала в. о. директора історичного музею Ольга Сошнікова, яка працює у музеї з 1998 року. Менше голосів набрали колишній директор Департаменту культури і туризму облдержадміністрації Олег Яцина та документаліст Ігор Піддубний.

Скріншот з протоколу голосування: oblrada.kharkov.ua Керівника музею обрали з третьої спроби. Під час двох попередніх конкурсів претенденти не набирали необхідної підтримки. На скріншоті — протокол про підсумки голосування 18 січня

Кандидатуру Сошнікової винесуть на розгляд депутатів Харківської обласної ради.

"Стихійні" ремонти в очікуванні на фінансування

Близько 16 років Ольга Сошнікова займається науково-дослідною, експозиційною та фондовою роботами у Харківському історичному музеї. До Євро-2012 року у закладі почали реконструкцію, але роботи не завершили й дотепер. За оцінкою Сошніковою, загалом потрібно не менш як 200 млн грн. Нині роботи у музеї проходять "стихійно", коли є фінансування, пояснює в. о. директора. Так, до 100-річчя музею зробили ремонт у першій залі та відкрили експозицію "Слобожани".

"Вони дуже стихійно йдуть, по можливості фінансування, оскільки це комплексні роботи, пов'язані не тільки зі [скляною] прибудовою, а і з самою будівлею. Це дуже велика будівля, шість поверхів і дуже велика площа. Для того, щоб підводити цей комплекс клімат-контролю, щоб була і правильна температура, вологісний режим, треба вибудувати комунікації по всій будівлі — і електрику, і вентиляцію вивести на дах, і на даху підключити всю цю необхідну апарату", — розповіла Сошнікова в ефірі Суспільного.

Переможниця конкурсу на посаду директора сподівається, що музей зможе отримати необхідні кошти на завершення робіт. Не виключає, що подаватиме заявку до державної програми "Велике будівництво". В. о. директора також має надію, що облаштувати простір та відкрити скляний вхід з боку майдану Конституції встигнуть до ювілею — 370-річчя з дня заснування Харкова.

"Для того, щоб їх завершити, треба об'єднати зусилля державної влади, місцевої влади, бізнесу, всіх не заборонених законом джерел — для того, щоб було фінансування. Ми над цим працюємо. Ми також подаємося у грантові програми, будемо прагнути і до "Великого будівництва". Я вважаю, що ми зможемо це зробити, оскільки плани у нас амбітні. Наближається ювілей нашого міста, і хотілося б до цієї дати відкрити вхід з площі. Я пропонувала це зробити протягом п'яти років програми, але хотілося б у 2024 році дуже хотілося б чого. Цієї мети прагнемо", — сказала Сошнікова.

t.me/xmuseum Харківський історичний музей у 2020 році відсвяткував 100-річчя

Ольга Сошнікова нагадала, що музей не є замовником прибудови: "Замовником прибудови є управління капітального будівництва області, але ми дуже хочемо і сприяємо, щоб ці роботи були завершені, і була побудована будівля відповідно до проєкту, який був розроблений до Євро-2012. Там закладені і два ліфти, в тому числі для людей із інвалідністю, пандуси, цікавих рекреаційних зон, кафе, дитяча кімната".

За її словами, музей веде перемовини з владою на рівні Києва, області, Харкова та прагне залучити до співпраці бізнес. Музей потребує облаштування сучасного комунікативного простору, вважає Сошнікова.

"Для цього потрібно завершити будівельні роботи, далі — завершити роботи з побудови нашої постійної експозиції. Експозиція "Слобожани" завершена на XIX сторіччі, а найцікавіше попереду: XX, XXI сторіччя, яким виглядає Харків, яким ми прагнемо його побачити", — зазначає в. о. директора.

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