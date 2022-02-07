Стріляє кульками та випускає дим: моделіст з Рівного зробив мінікопію танка КВ-1

Мінікопію танка зробив рівнянин Іван Шевченко у своїй майстерні. Танк їздить за допомогою радіокерування, стріляє пластиковими кульками та випускає дим. Суспільне розпитало у майстра, як з'явилася ідея зробити мініатюру танка часів Другої світової війни та про плани моделіста.

Вага танка часів Другої світової війни, який розробив рівнянин Іван Шевченко – вісім кілограмів.

"На борту є можливість повністю керувати пушкою. Є можливість стріляти кульками по шість міліметрів, дитячими, стандартними. Також стоїть димогенератор", – розповідає моделіст.

Фото: Суспільне Рівне

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На виготовлення мініатюрної версії радянської техніки пішло орієнтовно два місяці.

"За танчик в мене давно питали друзі, що ти машинки робиш, зроби вже якогось танка. Все-таки фанатів однієї відомої гри вистачає. Нам потрапили креслення, хороші креслення самої підвіски – в цьому весь нюанс був по танчику", – додає Іван Шевченко.

Фото: Суспільне Рівне

Одним з найважчих завдань, за словами чоловіка, було зробити механічну гармату.

"Такий механізм пушки, два дні прийшлося просидіти, щоб вона самозводилася, робила імітацію самого пострілу, відкату ствола", – каже моделіст.

Фото: Суспільне Рівне

Рухливість танка забезпечує гусеничний рушій. Розганяється він до 10 кілометрів на годину та може їздити впродовж години.

Підзаряджається мініатюрна версія від розетки.

"Є кнопки на включення, виключення і зарядка, є різне барахло, яке потрібно танкісту. І, власне, кульки для самої гармати", – додає Іван Шевченко.

Фото: Суспільне Рівне

Чоловік вже зробив дев'ять моделей – від автомобілів радянських часів до наших днів. У планах, за словами Івана Шевченка, збільшувати оснащення, спробувати зробити моделі в металі й розробити лінійку вантажівок.

Що відомо

Ювелір з Рівного Іван Шевченко створює зменшені копії автомобілів радянських часів. Цією справою 28-річний чоловік займається у вільний від роботи час.

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