"Ми підлягаємо під скорочення". На Вінниччині реорганізовують поштове відділення

15 працівників калинівської пошти, що на Вінниччині, звільнять за два місяці. А на базі центру звʼязку, який обслуговував чотири райони, створять міське відділення. Про такі зміни нам розповіла листоноша Майя Гавриш.

Працівникам про це повідомили три тижні тому. Калинівське відділення до 2020 року було центром поштового звʼязку. Обслуговувало колишні райони: Калинівський, Літинський, Хмільницький і Козятинський, розповідає його керівниця Наталя Мідяна. Але у листопаді з нього зробили відділення, яке буде обслуговувати лише місто.

Суспільне Вінниця

"У нас є виробничі приміщення, у нас є все для того, щоб тут люди не скорочувалися. Є дільниця оброблення, транспортери, фахівці. Але, на жаль, вони будуть скорочені і в інших районах будуть прийняті. Такий наказ створений на рівні центрального керівництва. І, зрозуміло, що вінницька дирекція його виконала", — каже Наталя Мідяна.

Суспільне Вінниця

Замість відділень почне діяти пересувна пошта. Тобто у певні дні у села з Вінниці буде приїздити автомобіль, каже директор вінницької дирекції Володимир Шаволинський. На якість послуг це не вплине. Водіям та супроводжуючим запропонували нові робочі місця.

Суспільне Вінниця

"Ми зараз скорочуємо по 34 відділенням, переформатовуємо у Калинівському, Літинському, Хмільницькому та Козятинському районах. Вводимо замість них 27 машин. Крім того, ми в Козятинському районі будемо у великих селах або в таких, де межують і мають населення півтори тисячі й більше. Ми будемо робити стаціонарні відділення. Ми в Калинівському районі будемо робити три відділення", — каже Володимир Шаволинський.

Листоноша Людмила Майба із села Дружелюбівки теж отримала листа про скорочення. Каже, їй, щоб розвести велосипедом пресу та пенсію, потрібно більше двох годин. А ще у селі багато пенсіонерів, які не виходять з дому та довіряють їй.

Суспільне Вінниця

Ржаві, гнилі та старі — так про автомобілі калинівської пошти розповідає бригадир водіїв Віктор Прохорчук. Він працює 16 років. Стільки ж, каже, і автомобілям. Востаннє гроші на їхній ремонт виділяли рік тому. Розповідає, при зарплаті у сім тисяч гривень, докладають на ремонт власні гроші. Бо ж у селах чекають і пенсії, і посилки, і періодику.

Водій Олександр Волковінський розповідає, що у Калинівському відділенні працюють пʼять водіїв. Протяжність маршрутів, на які вони виїжджають, від 170 до 220 км. Про скорочення вони дізналися з листа. У ньому їм також запропонували роботу в інших відділеннях, зокрема, у Вінниці.

Суспільне Вінниця

"З нами ніхто не говорив. Нічого не пояснили. Нічого не запропонували. Прийшов якийсь незрозумілий папірець. Була пропозиція їхати працювати у Вінницю. А що це таке? Це потрібно виїздити в 6 ранку, в повертатися коли доведеться", — каже Олександр Волковінський.

Суспільне Вінниця

Через два місяці без роботи залишаться і листоноші супроводу. Одна з них Майя Гариш. Розповідає, відповідає за вантаж, який розвозять водії.

Суспільне Вінниця

Нині працівники Калинівського відділення збирають підписи у громаді, аби вберегти сільські відділення та автопарк.

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