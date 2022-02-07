Поліція проводить перевірку щодо знайдених на сміттєзвалищі в Бурині решток свійських тварин. Про це Суспільному 7 лютого розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Сумської області Ірина Каріх.

Виявили їх працівники комунального підприємства "Буринь-теплосервіс". Про це 4 лютого повідомили на сайті Буринської міської ради. Вони спалили залишки. Представники Держспоживслужби провели дезінфекцію території.

За словами Каріх, міська рада зобов'язала місцевого підприємця, який займається забоєм скоту, прибрати рештки. Він уже це зробив.

Суспільне намагається з'ясувати, про яке підприємство йде мова.

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