На сміттєзвалищі у Бурині екоінспектори знайшли медичні відходи та рештки мертвих тварин, які мають бути утилізовані. Їх виявили там 26 січня під час перевірки іншого правопорушення.

Знайшов неутилізоване сміття на звалищі працівник обласної екоінспекції Олександр Семененко. Суспільному він розповів, що їхав у Буринський район за оперативною інформацією, перевірити законність випилювання дерев. І звернув увагу на те, що на полігоні є купа автомобільних шин. Вони мали утилізуватися за спеціальною процедурою. Пройшовши трохи далі екоінспектор побачив, що в сміттєвій купі всюди були розкидані медичні відходи – крапельниці, шприци з голками, бахіли, рукавички, ємкості від крапельниць та упаковки від медичних препаратів.

Також на смітнику знайшли частини туш мертвих тварин – корів, кіз та котів. За словами громадського інспектора Олександра Матюхи все це повинні утилізувати. За цим мають слідкувати органи місцевого самоврядування. "Минулого року ми близько чотирьох разів, за скаргами громадян, проводили перевірку та екологічною інспекцією було нараховано збитків у сумі 102 млн грн за те, що полігон експлуатується із порушеннями", – розповів Суспільному Олександр Матюха.

За словами місцевих – вони поруч із полігоном живуть понад двадцять років. Говорять, щодень сюди приїздить до п’яти машин зі сміттям, везуть зі всієї громади.

За цей полігон у Бурині відповідає комунальне підприємство «Буринь – Теплосервіс». Вони туди і звозять сміття, розповів Суспільному його директор Володимир Пазуха. Про медичні відходи на сміттєзвалищі, сказав директор КП, нічого не знає і буде з’ясовувати. На полігон екоінспектори викликали поліцію. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, вони вилучили частину медичних відходів для експертизи. Решту під розписку передали «Буринь-Теплосервіс» на зберігання, допоки матимуть результати перевірки.

Про те, чи оформлені документи на полігон та як оцінюють шкоду розміром у 102 мільйони гривень, нанесену комунальним підприємством довкіллю журналісти Суспільного запитали у Буринської міської ради. Чекаємо відповідь на інформаційний запит.

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