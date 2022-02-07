Близько двох сотень людей під стінами Черкаської облдержадміністрації 7 лютого вимагали скасувати обов'язкове встановлення касових апаратів для малого бізнесу. Вони вважають, що нові закони обтяжливі для підприємців, розповіла Суспільному організаторка заходу Ольга Ракова.

За її словами, закон, який набув чинності 1 січня 2022 року й вимагає використання касових апаратів, знищує бізнес.

Ольга Ракова – голова міської профспілкової організації підприємців, тому на мітинг прийшла, аби донести позицію однодумців:

"Із 1 січня набрали чинності закони 128 та 129, які запроваджують касові апарати абсолютно для усього бізнесу, окрім 1-ї групи. Це люди, які працюють на ринках. Вони не мають найманих працівників і мають малі річні валові обороти, а також ті, хто надає послуги населенню. Для того, щоб працювати з реєстраторами розрахункових операцій, потрібні електронні ключі, реєстрація на сайті, «підтягнути»‎ купу документів, присвоїти фіскальний чек. Хіба може це проста людина зробити? Ні", — розповіла Ольга Ракова.

Суспільне Черкаси

Підприємець Костянтин Чеснов розповів: працює на авторинку і не має фінансової можливості встановити касовий апарат та найняти бухгалтера:

"Перевірити мій дохід можна і без встановлення реєстратора розрахункових операцій. Ми можемо поставити залізний касовий апарат або користуватися програмним розрахунковим обладнанням. І те, і те має свою вартість та абонплату".

Зі слів підприємиці Ольги Рудницької, вона відчула на собі технічні проблеми із касовим апаратом. Прийшла на мітинг, бо не погоджується із введенням штрафів за його невикористання чи відсутність первинної документації на товар, розповіла жінка.

"Ми не можемо ставити ці касові апарати, тому що в нас не має первинної документації. Кожен із нас купує товар на ринку в Одесі, Харкові, Хмельницькому, нам не дають таких документів", – сказала вона.

Суспільне Черкаси

Підприємець Андрій Катренко розповів, що за невиконання закону передбачені штрафи:

"Малому підприємцеві треба викласти за раз 20 тисяч гривень, щоб це оформити, плюс тисяча обслуговування. Також це ускладнення документообігу: раніше я міг сам вести облік і здавати звіти, а тепер я не зможу. Кожна помилка тягне за собою великі штрафи, і якщо все це зараз запрацює, простіше буде закритися".

Підтримати підприємців приходила черкащанка Світлана Смаглій. На думку жінки, негаразди у них в першу чергу вплинуть і на неї, як на споживачку.

"Підприємець, у якого зростуть витрати, змушений буде додати їх до собівартості продукції і все подорожчає", – пояснила жінка.

Скасувати норму про використання касових апаратів, ухвалити закони про ринковий нагляд та про лібералізацію трудових відносин. Такими були вимоги учасників заходу. Їх вони виклали сьогодні у резолюції та попросили обласну владу передати їх президентові України, прем'єр-міністру та парламенту.

Суспільне Черкаси

До підприємців вийшов директор департаменту регіонального розвитку Василь Стеценко. За його словами, резолюцію опрацюють та направлять відповідні звернення та запити:

"Наше завдання на місці – це спільно з податковою і перевірчими органами донести те законодавство, яке діє, щоб не було помилок у поданні тієї ж звітності та веденні господарської діяльності. Що стосується змін до законодавства, це повноваження Верховної Ради".

За словами Ольги Ракової, наступного разу підприємці зберуться 16 лютого, щоправда, вимоги озвучать у Києві.

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