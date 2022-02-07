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На Херсонщині танкові підрозділи ЗСУ провели навчання
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На Херсонщині танкові підрозділи ЗСУ провели навчання

Світлана Піцан
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На Херсонщині танкові підрозділи ЗСУ провели навчання Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Херсонщині на кількох полігонах інженерні, танкові підрозділи та протитанкова артилерія ЗСУ провели комплексні навчання.

Про це Суспільному повідомила пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних сил України.

За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, бойове завдання полягало в тому, щоб протитанковий резерв швидко перемістився на місце бойового розгортання, а інженерно-саперна група встановила мінні загородження.

На Херсонщині танкові підрозділи ЗСУ провели навчанняФото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

«Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі», - сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На Херсонщині танкові підрозділи ЗСУ провели навчанняФото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Навчання відбулись в екіпажах та у взводах. Екіпажі визначили головні сили противника і після цього танкісти вступили в бій.

На Херсонщині танкові підрозділи ЗСУ провели навчанняФото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Навчання військовослужбовців відбуватиметься й надалі, сказав командувач.

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