На Херсонщині підрозділи ЗСУ навчалися знищувати противника гаубицями

На одному з полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом пройшли навчання артилерійських підрозділів гаубиць “Мста-Б”.

Про це Суспільному повідомила пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних сил України.

За легендою навчань, розвідка виявила противника та броньовану техніку, які просувалися в бік позицій українських військ. Відстань становила близько 20 кілометрів. Тому на знищення противника спрямували розрахунки гаубиць“Мста-Б”.

Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

"Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей", - розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

За його словами, особовий склад ЗСУ за останній час значно покращив свої навики та знання, а розвідка пильно стежить за обстановкою на кордоні.

Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

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