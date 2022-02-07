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652 щеплення зробили за добу на Хмельниччині
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652 щеплення зробили за добу на Хмельниччині

Леся Боровець
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652 щеплення зробили за добу на Хмельниччині Фото: Суспільне Поділля

За добу в Хмельницькій області медики зробили 652 щеплення від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 222 людини отримали перше щеплення, 281 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 909177 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щепили 435505 жителів області, бустерною дозою – 8731 людину, додатковою дозою вакцини – 319 людей.

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