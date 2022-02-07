До чемпіонату світу з шахів для людей з інвалідністю готується 13-річний Артем Андрієнко зі Стрижавки. У хлопця Синдром Фрімена-Шелдона. Це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає обличчя, руки та ноги.

До трьох років на ногах у Артема був гіпс. Він переніс кілька операцій, розповідає мама Марина.

"Артем нічим не гірший від однолітків. Він добрий, щирий, все цікаво, постійно прагне чогось нового. Це нас тішить", каже Марина Андрієнко.

Суспільне Вінниця

Родина Андрієнків живе в Стрижавці. На заняття з шахів Артем у супроводі мами їздить у Вінницю.

Хлопець розповідає, що цей вид спорту зацікавив його чотири роки тому. Тоді, каже, зіграв першу партію з дідусем.

Юнак розповідає, що на тренувальну гру щодня витрачає 3-4 години. Вже, каже, взяв участь у понад сотні турнірах.

Артем — сильний суперник, говорить тренер Володимир Вусатюк. До того ж він єдиний в області шахіст з інвалідністю, який став кандидатом у майстри з цього виду спорту.

"У нього завжди є бажання перемагати, дитина переживає за результат, кожна гра — як життя. Отримує задоволення, гарні партії", — розповідає Вусатюк.

Суспільне Вінниця

Зараз Артем готується до чемпіонату області, який відбудеться 18 лютого, та до чемпіонату світу з шахів для людей з інвалідністю, який пройде в травні в м. Ашдод (Ізраїль).

Поки син розігрує різні партії, батьки шукають гроші. За словами мами Марини, для поїздки до Ізраїлю, а там пробудуть щонайменше 10 днів, необхідно майже дві тисяч євро.

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