"Ні фіскалізації": у Харкові підприємці пікетують обладміністрацію

Учасники акції біля Харківської облдержадміністрації виступають проти фіскалізації для фізичних осіб — підприємців.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, протестувальники принесли плакати та прапори "ФОП — основа нації. Ні фіскалізації", "Не чуєш ФОПів — втрачаєш рейтинг", "ФОП Харків — разом до перемоги!", "РРО набуде сили — економіці могила".

"Сьогодні у всіх областях відбуваються акції на підтримку підприємців, ФОПів. Мета акції: донести до влади, що фіскалізація ФОПів — це зайве адміністрування, навантаження, який мікро- і малий бізнес не може потягнути", — коментує організатор акції Олексій Дідул.

За його словами, в акції 7 лютого у Харкові очікується участь близько 500 людей.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Читайте також: Чому Асоціація приватних роботодавців у Харкові застерігає від введення касових апаратів

Суспільне Харків

За його словами, запровадження касових апаратів тягне фінансові втрати для підприємців: "Врешті люди купують програмне забезпечення, далі — додаткове адміністрування у вигляді бухгалтерського обліку".

"Штрафи заважатимуть працювати. Як буде перевірка, у мене не буде фіскальних документів. Я не зможу працювати. Якщо це зараз не вирішиться, мені потрібно буде йти до податкової, закривати свій ФОП. Перша перевірка — у мене і майна немає, щоб сплатити штраф. 51 тис. грн за одиницю продану чи не продану", — коментує учасниця акції Тетяна.

Протестувальники вимагають скасування законів про фіскалізацію та ухвалення законопроєкту, який задовольнить малий бізнес.

Що відомо