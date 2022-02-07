Українська сноубордистка Аннамарі Данча в коментарі Суспільному розповіла про підготовку до старту на Зимових Олімпійських іграх 2022 в китайському Пекіні.

"Спортивне містечко дуже гарне, невелике, компактне. Готельні номери звичайні, їдальня одна велика на все олімпійське селище. Сьогодні один день вдалося вийти на тренування, траса дуже хороша, сніг мені сподобався", — повідомила спортсменка.

Фото: Аннамарі Данча

"Збираю докупи всі свої напрацювання, технічні та психологічні. І завтра (8 лютого, — ред.) із задоволенням вийду на старт, щоб показати себе та Україну у всій красі", — розповіла Аннамарі Данча. "Це той олімпійський старт, до якого я із задоволенням готувалася останні пів року або, як кажуть, 4 роки".

За словами Аннамарі Данчі, 8 лютого о 4:40 ранку відбудеться кваліфікація, о 8:30 — фінали. Туди потраплять 16 найкращих жінок світу у паралельному гігантському слаломі.

Що відомо:

На початку 2022 року спортсменка змагалася на етапі Кубку світу в Австрії. Аннамарі Данча показала найкращий результат за останні два роки — фінішувала десятою.

У лютому 2021 року Аннамарі Данча виборола золото в паралельному слаломі на Кубку Європи у Швейцарії.

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