У Карпатах — сніголавинна небезпека. На горі Піп Іван — обмежена видимість

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру.
"7-8 лютого у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей — значна сніголавинна небезпека третього рівняСходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилах. В основному сприятливі умови.. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.
За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 7 лютого:
- на станції Пожежевська температура повітря — -3,5°C, хмарно, сніг. Висота снігового покриву — 65-191 см. Сніг хуртовинний, нестабільний, слабо закріплений;
- на станції Плай температура — -3,2°C, вітер південно-західний, 18-24 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 54-84 см. Сніг свіжий, хуртовинний, слабо закріплений;
- на посту Драгобрат температура повітря — -6,8°C. Висота снігового покриву — 219 см.
Станом на 9:35 7 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 13-15 м/с. Видимість обмежена до 20-30 м. Температура повітря — -8°C.
По всій Україні 7 лютого стовпчик термометра триматиметься на плюсових позначках і лише ближче до ночі подекуди опуститься нижче нуля. У західних областях синоптики очікують дощ зі снігом.
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