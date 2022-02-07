У Карпатах — сніголавинна небезпека. На горі Піп Іван — обмежена видимість

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Про це на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру.

"7-8 лютого у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей — значна сніголавинна небезпека третього рівня. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.

За сніголавинних станцій, станом на 8:00 7 лютого:

на станції Пожежевська температура повітря — -3,5°C, хмарно, сніг. Висота снігового покриву — 65-191 см. Сніг хуртовинний, нестабільний, слабо закріплений;

на станції Плай температура — -3,2°C, вітер південно-західний, 18-24 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 54-84 см. Сніг свіжий, хуртовинний, слабо закріплений;

на посту Драгобрат температура повітря — -6,8°C. Висота снігового покриву — 219 см.

Станом на 9:35 7 лютого на горі хмарно, вітер південно-західний, 13-15 м/с. Видимість обмежена до 20-30 м. Температура повітря — -8°C.

По всій Україні 7 лютого стовпчик термометра триматиметься на плюсових позначках і лише ближче до ночі подекуди опуститься нижче нуля. У західних областях синоптики очікують дощ зі снігом.

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