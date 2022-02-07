Вище нуля і з мокрим снігом на заході. Прогноз погоди в Україні на 7 лютого

По всій Україні 7 лютого стовпчик термометра триматиметься на плюсових позначках і лише під ніч подекуди опуститься нижче нуля. У західних областях очікується дощ зі снігом, тоді як на сході буде сухо з проясненнями.

Про це йдеться в прогнозі погоди від Укргідрометцентру.

У Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській і Полтавській областях очікується мінлива хмарність і температура від +2 до +4°C удень і від -1 до -3°C уночі. Натомість на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині та в Криму прогнозують до +9°C удень, а на Одещині — до +8°C.

Натомість західні області накриє дощ зі снігом. У Закарпатській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях удень очікується від +3 до +5°C, а вночі — від -1 до +3°C. Дещо тепліше буде в Чернівецькій області — від +4 до +6°C удень.

У Києві 7 лютого синоптики прогнозують невеликий мокрий дощ зі снігом за температури від +2 до +4°C удень і від 0 до -2°C уночі.

Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні на 7 лютого (карта)

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оголосив про штормове попередження у західних областях, де прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, а також хуртовина (в Карпатах).

Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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