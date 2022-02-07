У 2021 році трудові мігранти переказали в Україну рекордні понад $15 млн — НБУ

За 2021 рік загальний обсяг приватних грошових переказів — як офіційних, так і неофіційних — становив 15,026 мільйона доларів, що є найбільшим показником за весь час спостережень (з 2008 року).
Про це свідчать дані Національного банку України.
Зокрема у 2021 році через офіційні канали з-за кордону в Україну надійшли 8,14 мільярда доларів, а неофіційні — 6,89 мільярда доларів. Для порівняння: у 2020-му ці показники становили 7,41 і 4,57 мільярда доларів відповідно.
Таким чином, за минулий рік трудові мігранти перерахували на 25,4% більше коштів, ніж у 2020 році. Обсяг приватних переказів перевищив прогнози НБУ, де їх станом на липень 2021-го оцінювали в 13,3 мільярда доларів.
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