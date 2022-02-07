Харківська облрада формує конкурсну комісію з обрання керівника онкоцентру

Харківська обласна рада оголосила про початок формування конкурсної комісії з обрання керівника комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології".
Про це йдеться на сайті облради у розділі оголошень.
Документи охочих увійти до складу конкурсної комісії приймають по 17 лютого.
"Професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури до складу конкурсної комісії", — повідомляє облрада.
Членом комісії не може бути претендент, щодо якого документально підтверджені:
- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів.
"Харківська обласна рада шляхом відкритого жеребкування визначатиме кандидатів до складу конкурсної комісії з кандидатур, поданих галузевими професійними спілками, громадськими об’єднаннями у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності та незалежних експертів у сфері охорони здоров’я", — зазначають в облраді.
Кандидатуру переможця конкурсу на посаду керівника онкоцентру винесуть на розгляд депутатів Харківської облради.
Що відомо
- У вересні 2021 року депутати облради не проголосували за продовження контракту Денису Скорому, який очолював онкоцентр п'ять років. Понад півсотні людей пікетували облраду з вимогою залишити Скорого на посаді. У листопаді того ж року контракт Скорому продовжили до 1 лютого.
- 2 лютого на засіданні двох профільних комісій визначили тимчасового керівника онкоцентру — поки триватиме конкурс, установу очолюватиме завідувач відділення Інституту загальної та невідкладної хірургії Віктор Лихман.