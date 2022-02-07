Харківська облрада формує конкурсну комісію з обрання керівника онкоцентру

Харківська обласна рада оголосила про початок формування конкурсної комісії з обрання керівника комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології".

Про це йдеться на сайті облради у розділі оголошень.

Документи охочих увійти до складу конкурсної комісії приймають по 17 лютого.

"Професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури до складу конкурсної комісії", — повідомляє облрада.

Членом комісії не може бути претендент, щодо якого документально підтверджені:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

"Харківська обласна рада шляхом відкритого жеребкування визначатиме кандидатів до складу конкурсної комісії з кандидатур, поданих галузевими професійними спілками, громадськими об’єднаннями у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності та незалежних експертів у сфері охорони здоров’я", — зазначають в облраді.

Кандидатуру переможця конкурсу на посаду керівника онкоцентру винесуть на розгляд депутатів Харківської облради.

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