У Харківській облраді затвердили в.о. директора онкоцентру: що каже Скорий

Обласний онкоцентр тимчасово очолив Віктор Лихман, який нині завідує відділенням Інституту загальної та невідкладної хірургії.

Рішення ухвалили 2 лютого на засіданні двох профільних комісій, розповів Суспільному речник Харківської облради Павло Пєшков.

Виконувати обов'язки гендиректора онкоцентру Лихман буде впродовж двох місяців. За інформацією сайту Інституту хірургії, Віктор Лихман — доктор медичних наук, професор кафедри онкології та дитячої онкології з 16-річним науковим стажем.

На питання депутатів Лихман відповів, що "планує розвивати онкоцентр як структуру, що консолідує надання допомоги онкологічним хворим у регіоні".

"Планується також виконувати паралельну глобальну задачу — підвищувати рівень виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях її розвитку. Зараз в регіоні за рік виявляється близько 10 тис. онкохворих, з них близько 25% — на ранніх стадіях розвитку хвороби. Крім того, планується приділяти увагу розвитку ургентної онкологічної допомоги в онкоцентрі", — цитує Лихмана пресслужба облради.

Харківська облрада має оголосити конкурс на посаду директора онкоцентру. За словами Пєшкова, це відбудеться впродовж тижня.

Денис Скорий, який очолював онкоцентр останні п'ять років, у коментарі Суспільному 2 лютого сказав, що ще не вирішив, чи братиме участь у конкурсі. Коментувати призначення виконувача обов'язків публічно Скорий у коментарі Суспільному не захотів.

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