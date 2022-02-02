У Харківській облраді затвердили в.о. директора онкоцентру: що каже Скорий

Обласний онкоцентр тимчасово очолив Віктор Лихман, який нині завідує відділенням Інституту загальної та невідкладної хірургії.
Рішення ухвалили 2 лютого на засіданні двох профільних комісій, розповів Суспільному речник Харківської облради Павло Пєшков.
Виконувати обов'язки гендиректора онкоцентру Лихман буде впродовж двох місяців. За інформацією сайту Інституту хірургії, Віктор Лихман — доктор медичних наук, професор кафедри онкології та дитячої онкології з 16-річним науковим стажем.
На питання депутатів Лихман відповів, що "планує розвивати онкоцентр як структуру, що консолідує надання допомоги онкологічним хворим у регіоні".
"Планується також виконувати паралельну глобальну задачу — підвищувати рівень виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях її розвитку. Зараз в регіоні за рік виявляється близько 10 тис. онкохворих, з них близько 25% — на ранніх стадіях розвитку хвороби. Крім того, планується приділяти увагу розвитку ургентної онкологічної допомоги в онкоцентрі", — цитує Лихмана пресслужба облради.
Харківська облрада має оголосити конкурс на посаду директора онкоцентру. За словами Пєшкова, це відбудеться впродовж тижня.
Денис Скорий, який очолював онкоцентр останні п'ять років, у коментарі Суспільному 2 лютого сказав, що ще не вирішив, чи братиме участь у конкурсі. Коментувати призначення виконувача обов'язків публічно Скорий у коментарі Суспільному не захотів.
Що відомо
- У вересні 2021 року депутати облради не проголосували за продовження контракту Денису Скорому. Тоді ж понад півсотні людей пікетували облраду з вимогою залишити Скорого на посаді.
- У листопаді того ж року контракт Скорому продовжили до 1 лютого.