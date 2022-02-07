Впродовж січня 2022 року медичний гелікоптер, який дислокується у Львівській області, здійснив 15 польотів. З них 13 — для транспортування хворих. Ще два — для транспортування донорських органів з Вінниці та Рівного. Про проєкт та те, чи вистачить грошей на нього впродовж 2022 року Суспільне поспілкувалося з керівником екстреної медичної допомоги Львівщини Андрієм Васьком.

1 жовтня 2021 року на Львівщині відновили проєкт з аеромедичної евакуації. Гелікоптер надала Нацполіція. Тоді до кінця року виділили 15 мільйонів гривень. Чи вистачило цієї суми?

— Значно меншу суму було використано у минулому році (2021, — ред.), оскільки проєкт був розрахований на увесь рік, а де-факто ми почали літати з 1 жовтня.

Тобто на початку 2022 року для польотів використовували гроші з минулого року?

— Кошти використовує Національна поліція — центр авіаційного забезпечення. Це повністю їхнє питання. З нашої сторони — ми виплачуємо зарплату медикам, які виконують медичне завдання. Фактично це є як "літаюча швидка". Тобто, у нас є ресурси на зарплату працівників і на медикаменти, бо ми їх і так надавали на кареті екстреної допомоги.

Фото: Львівський обласний центр екстреної медицини Один із польотів, який здійснили у січні 2022 року

У січні здійснили 15 польотів. Наскільки це затратно та скільки коштував один політ?

— Як ми говорили раніше, один політ у нас в середньому коштує близько 40 тисяч гривень. Якщо польоти не в Турку (гірське місто на Львівщині, — ред), а ближче, у радіусі 60 кілометрів, то вони можуть коштувати значно менші суми, можливо і на половину менше. Але питання у тому, що ресурси для цього напрямку є і обмежень щодо відстані польотів немає.

А яка сума виділена на проєкт у 2022 році?

— На сьогодні ще немає статті у державному бюджеті на цей вид медичної допомоги. Але є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає продовження пілотного проєкту у Львівській та Київській областях, тому гроші гарантовано будуть.

Коли мають визначити суму, яку виділять?

— Це питання компетенції Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів. На сьогодні ми не маємо обмежень по польотах. Ми продовжуємо літати за рахунок внутрішніх ресурсів поліції. Потім ці гроші будуть повернуть з держбюджету.

Фото: Львівський обласний центр екстреної медицини "Літаюча швидка". У січні на Львівщині медичним гелікоптером виконали 15 польотів

На початку проєкту йшла мова, що літак здійснюватиме польоти західними областями України. Зараз це лише Львівська області? Чи мають бути інші гелікоптери?

— Ми маємо можливість виконувати завдання на всій території західної частини держави. Там є питання, що на гірській території, особливо у січні, були дуже складні погодні умови. Декілька вильотів, у тому числі за органами для трансплантації, нам не вдалося здійснити. Тому довелося доставляти наземним шляхом. У нас були польоти і в Рівненську, і в Хмельницьку область.

Які випадки підлягають під евакуацію медичним гелікоптером?

— Ми транспортуємо усіх пацієнтів, які перебувають у критичних станах. Це є травма, ДТП, інсульти, інфаркти, опіки. Де-факто, це є стани, коли життя пацієнта є під загрозою. Також ми можемо транспортувати донорські органи від донора до реципієнта.

Фото: Львівський обласний центр екстреної медицини Транспортування хворого гелікоптером

Раніше був залучений гелікоптер рятувальників. Де він зараз?

— Зараз немає потреби у двох гелікоптерах.

Де зараз перебуває бригада медиків?

— Медики заступають на чергування у "Ягеллоні" разом із командою пілотів вертольоту. З 8:00 до 17:00. А після цього чергування, вони повертаються на одну з підстанцій міста Львова і продовжують чергування на кареті екстреної допомоги.

Від жовтня 2021 року до 31 січня 2022 року медичний гелікоптер здійснив 63 вильоти. З них 15 — у січні.

Що відомо

Пілотний проєкт із аеромедичної евакуації на Львівщині стартував у квітні 2021 року. Тоді транспортували людей гелікоптером надзвичайників. У червні гвинтокрил забрали на планове технічне обслуговування. Відтоді польоти припинилися.

1 жовтня евакуацію відновили — гелікоптер надала поліція.

До кінця 2022 року на проєкт виділили близько 15 мільйонів гривень. Його фінансує поліція спільно із Міністерством охорони здоров’я. Про це розповів керівник екстреної медичної допомоги Львівщини Андрій Васько.

Проєкт із аеромедичної евакуації охоплює 7 західних областей: Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітатимуть на виклики у екстрених випадках.

Пріоритет у допомозі надають хворим із гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу. А також людям з опіками понад 20% площі поверхні тіла, травмами хребта, пораненнями шиї, грудної клітки, черевної порожнини, переломами двох та більше кісток, черепно-мозковими травмами чи загальною гіпотермією.

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