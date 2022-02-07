Впродовж січня 2022 року медичний гелікоптер, який дислокується у Львівській області, здійснив 15 польотів. З них 13 — для транспортування хворих. Ще два — для транспортування донорських органів з Вінниці та Рівного. Про проєкт та те, чи вистачить грошей на нього впродовж 2022 року Суспільне поспілкувалося з керівником екстреної медичної допомоги Львівщини Андрієм Васьком.
1 жовтня 2021 року на Львівщині відновили проєкт з аеромедичної евакуації. Гелікоптер надала Нацполіція. Тоді до кінця року виділили 15 мільйонів гривень. Чи вистачило цієї суми?
— Значно меншу суму було використано у минулому році (2021, — ред.), оскільки проєкт був розрахований на увесь рік, а де-факто ми почали літати з 1 жовтня.
Тобто на початку 2022 року для польотів використовували гроші з минулого року?
— Кошти використовує Національна поліція — центр авіаційного забезпечення. Це повністю їхнє питання. З нашої сторони — ми виплачуємо зарплату медикам, які виконують медичне завдання. Фактично це є як "літаюча швидка". Тобто, у нас є ресурси на зарплату працівників і на медикаменти, бо ми їх і так надавали на кареті екстреної допомоги.
У січні здійснили 15 польотів. Наскільки це затратно та скільки коштував один політ?
— Як ми говорили раніше, один політ у нас в середньому коштує близько 40 тисяч гривень. Якщо польоти не в Турку (гірське місто на Львівщині, — ред), а ближче, у радіусі 60 кілометрів, то вони можуть коштувати значно менші суми, можливо і на половину менше. Але питання у тому, що ресурси для цього напрямку є і обмежень щодо відстані польотів немає.
А яка сума виділена на проєкт у 2022 році?
— На сьогодні ще немає статті у державному бюджеті на цей вид медичної допомоги. Але є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає продовження пілотного проєкту у Львівській та Київській областях, тому гроші гарантовано будуть.
Коли мають визначити суму, яку виділять?
— Це питання компетенції Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів. На сьогодні ми не маємо обмежень по польотах. Ми продовжуємо літати за рахунок внутрішніх ресурсів поліції. Потім ці гроші будуть повернуть з держбюджету.
На початку проєкту йшла мова, що літак здійснюватиме польоти західними областями України. Зараз це лише Львівська області? Чи мають бути інші гелікоптери?
— Ми маємо можливість виконувати завдання на всій території західної частини держави. Там є питання, що на гірській території, особливо у січні, були дуже складні погодні умови. Декілька вильотів, у тому числі за органами для трансплантації, нам не вдалося здійснити. Тому довелося доставляти наземним шляхом. У нас були польоти і в Рівненську, і в Хмельницьку область.
Які випадки підлягають під евакуацію медичним гелікоптером?
— Ми транспортуємо усіх пацієнтів, які перебувають у критичних станах. Це є травма, ДТП, інсульти, інфаркти, опіки. Де-факто, це є стани, коли життя пацієнта є під загрозою. Також ми можемо транспортувати донорські органи від донора до реципієнта.
Раніше був залучений гелікоптер рятувальників. Де він зараз?
— Зараз немає потреби у двох гелікоптерах.
Де зараз перебуває бригада медиків?
— Медики заступають на чергування у "Ягеллоні" разом із командою пілотів вертольоту. З 8:00 до 17:00. А після цього чергування, вони повертаються на одну з підстанцій міста Львова і продовжують чергування на кареті екстреної допомоги.
Від жовтня 2021 року до 31 січня 2022 року медичний гелікоптер здійснив 63 вильоти. З них 15 — у січні.
Що відомо
- Пілотний проєкт із аеромедичної евакуації на Львівщині стартував у квітні 2021 року. Тоді транспортували людей гелікоптером надзвичайників. У червні гвинтокрил забрали на планове технічне обслуговування. Відтоді польоти припинилися.
- 1 жовтня евакуацію відновили — гелікоптер надала поліція.
- До кінця 2022 року на проєкт виділили близько 15 мільйонів гривень. Його фінансує поліція спільно із Міністерством охорони здоров’я. Про це розповів керівник екстреної медичної допомоги Львівщини Андрій Васько.
- Проєкт із аеромедичної евакуації охоплює 7 західних областей: Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітатимуть на виклики у екстрених випадках.
- Пріоритет у допомозі надають хворим із гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу. А також людям з опіками понад 20% площі поверхні тіла, травмами хребта, пораненнями шиї, грудної клітки, черевної порожнини, переломами двох та більше кісток, черепно-мозковими травмами чи загальною гіпотермією.
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