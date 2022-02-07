У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратів

Під стінами Волинської облдержадміністрації підприємці влаштували акцію протесту. Вони вимагають внести зміни в закон про обов'язкове використання касових апаратів, — розповіла Суспільному голова громадської організації "Приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери" Тетяна Іовенко.
Зі слів співорганізаторки, на акцію протесту зібралися майже 150 людей. В поліції ж нарахували орієнтовно сотню учасників, – сказав у коментарі Суспільному начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Володимир Солоненко.
"Мало людей. Мали ще приїхати люди з Нововолинська та Ковеля. Але не змогли", – зазначила Тетяна Іовенко і додала, що більшість людей під ОДА – працівники кількох ринків обласного центру.
Такі ж акції, каже жінка, нині відбуваються ще в кількох містах України.
"Йде знищення системи спрощеного оподаткування, бо касові апарати це вже загальна система оподаткування", – каже співорганізаторка акції. Зі слів Тетяни Іовенко, купівля, налаштування та обслуговування касових апаратів – дороге. Відтак не всі підприємці можуть це собі дозволити.
До учасників мітингу з ОДА вийшов керівник обласного управління економіки Анатолій Банера. Підприємці передали йому звернення до центральних органів влади.
"Це питання не компетенції облдержадміністрації. Ми ще раз проговоримо з організаторами їх вимоги і передамо їх звернення в центральні органи влади", – зазначив Анатолій Банера.
Акція підприємців тривала майже годину.
Що відомо
- З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- 25 січня під будівлею Верховної ради сталась сутичка між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями, Демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ.
Матеріал підготував Роман Мельник.