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У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратів
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У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратів

Лариса Літвицька
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У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратів Суспільне Волинь

Під стінами Волинської облдержадміністрації підприємці влаштували акцію протесту. Вони вимагають внести зміни в закон про обов'язкове використання касових апаратів, — розповіла Суспільному голова громадської організації "Приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери" Тетяна Іовенко.

Зі слів співорганізаторки, на акцію протесту зібралися майже 150 людей. В поліції ж нарахували орієнтовно сотню учасників, – сказав у коментарі Суспільному начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Володимир Солоненко.

У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратівСуспільне Волинь

"Мало людей. Мали ще приїхати люди з Нововолинська та Ковеля. Але не змогли", – зазначила Тетяна Іовенко і додала, що більшість людей під ОДА – працівники кількох ринків обласного центру.

Такі ж акції, каже жінка, нині відбуваються ще в кількох містах України.

У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратівСуспільне Волинь

"Йде знищення системи спрощеного оподаткування, бо касові апарати це вже загальна система оподаткування", – каже співорганізаторка акції. Зі слів Тетяни Іовенко, купівля, налаштування та обслуговування касових апаратів – дороге. Відтак не всі підприємці можуть це собі дозволити.

У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратівСуспільне Волинь

До учасників мітингу з ОДА вийшов керівник обласного управління економіки Анатолій Банера. Підприємці передали йому звернення до центральних органів влади.

"Це питання не компетенції облдержадміністрації. Ми ще раз проговоримо з організаторами їх вимоги і передамо їх звернення в центральні органи влади", – зазначив Анатолій Банера.

У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратівСуспільне Волинь

Акція підприємців тривала майже годину.

Що відомо

Матеріал підготував Роман Мельник.

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