У Луцьку підприємці вийшли на акцію проти касових апаратів

Під стінами Волинської облдержадміністрації підприємці влаштували акцію протесту. Вони вимагають внести зміни в закон про обов'язкове використання касових апаратів, — розповіла Суспільному голова громадської організації "Приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери" Тетяна Іовенко.

Зі слів співорганізаторки, на акцію протесту зібралися майже 150 людей. В поліції ж нарахували орієнтовно сотню учасників, – сказав у коментарі Суспільному начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Володимир Солоненко.

Суспільне Волинь

"Мало людей. Мали ще приїхати люди з Нововолинська та Ковеля. Але не змогли", – зазначила Тетяна Іовенко і додала, що більшість людей під ОДА – працівники кількох ринків обласного центру.

Такі ж акції, каже жінка, нині відбуваються ще в кількох містах України.

Суспільне Волинь

"Йде знищення системи спрощеного оподаткування, бо касові апарати це вже загальна система оподаткування", – каже співорганізаторка акції. Зі слів Тетяни Іовенко, купівля, налаштування та обслуговування касових апаратів – дороге. Відтак не всі підприємці можуть це собі дозволити.

Суспільне Волинь

До учасників мітингу з ОДА вийшов керівник обласного управління економіки Анатолій Банера. Підприємці передали йому звернення до центральних органів влади.

"Це питання не компетенції облдержадміністрації. Ми ще раз проговоримо з організаторами їх вимоги і передамо їх звернення в центральні органи влади", – зазначив Анатолій Банера.

Суспільне Волинь

Акція підприємців тривала майже годину.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

25 січня під будівлею Верховної ради сталась сутичка між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями, Демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Матеріал підготував Роман Мельник.