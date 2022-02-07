857 підтверджених випадків, чотири смерті: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 857 випадках. Це на 439 більше, аніж напередодні. Одужали 635 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували чотири. Такі дані МОЗ України станом на ранок восьмого лютого.

Від початку пандемії коронавірус в області виявили у 140 100 мешканців. З них одужали 114 693 людини. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, помер 3 401 пацієнт.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 982 вінничани (всього 598 836 людей). Другою дозою імунізувалися 1 104 мешканці області (всього 564 517). Бустерною дозою вакцинувалися 607 людей (всього 20 670), а додатковою 7 (всього 22 вінничани).

В Україні ж виявили 34 353 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 095, медпрацівників — 955), а 255 людей від хвороби померли.

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