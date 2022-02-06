COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 797 випадків захворювання

За добу, 5 лютого, в Херсонській області діагностували 797 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 72 дитини та 25 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Херсонському районі - 513. Також захворіли 133 жителі з Генічеського району, 78 - зі Скадовського, 40 - з Каховського та 33 людини - з Бериславського.

Стан хворих задовільний, 730 жителів області перебувають на самоізоляції. До медичних закладів госпіталізували 67 людей.

Померли троє людей, одужали 218 жителів області.

Наразі в області 90467 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

У Херсонській області за добу, 4 лютого, виявили 1065 нових випадків захворювання на COVID-19.

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