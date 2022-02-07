494 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

6 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 494 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 23 378 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 6 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 8 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2197 (+14);
- Гадяцький – 1838 (+16);
- Гадяч – 2813 (+41);
- Горішні Плавні – 8136 (+17);
- Зіньківський – 3235 (+47);
- Кобеляцький – 2900 (+10);
- Козельщинський – 1912 (+6);
- Котелевський – 2336 (+25);
- Кременчук – 20335 (+31);
- Лубенський – 1934 (+9);
- Лубни – 6537 (+28);
- Миргород – 5145 (+11);
- Миргородський – 2175 (+15);
- Новосанжарський – 2361 (+2);
- Пирятинський – 2737 (+16);
- Полтава – 52965 (+135);
- Полтавський – 8228 (+17);
- Решетилівський – 2014 (+1);
- Хорольський – 2744 (+19);
- Чорнухинський – 679 (+1);
- Шишацький – 2223 (+33).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 159 053 людей. Одужали за увесь час 141 640 людей, а летальних випадків — 3 998 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 13 415 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19