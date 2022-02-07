494 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

6 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 494 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 23 378 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 6 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 8 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2197 (+14);

Гадяцький – 1838 (+16);

Гадяч – 2813 (+41);

Горішні Плавні – 8136 (+17);

Зіньківський – 3235 (+47);

Кобеляцький – 2900 (+10);

Козельщинський – 1912 (+6);

Котелевський – 2336 (+25);

Кременчук – 20335 (+31);

Лубенський – 1934 (+9);

Лубни – 6537 (+28);

Миргород – 5145 (+11);

Миргородський – 2175 (+15);

Новосанжарський – 2361 (+2);

Пирятинський – 2737 (+16);

Полтава – 52965 (+135);

Полтавський – 8228 (+17);

Решетилівський – 2014 (+1);

Хорольський – 2744 (+19);

Чорнухинський – 679 (+1);

Шишацький – 2223 (+33).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 159 053 людей. Одужали за увесь час 141 640 людей, а летальних випадків — 3 998 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 13 415 жителів регіону.

Що відомо: