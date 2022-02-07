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494 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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494 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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494 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

6 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 494 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 23 378 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 6 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 8 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2197 (+14);
  • Гадяцький – 1838 (+16);
  • Гадяч – 2813 (+41);
  • Горішні Плавні – 8136 (+17);
  • Зіньківський – 3235 (+47);
  • Кобеляцький – 2900 (+10);
  • Козельщинський – 1912 (+6);
  • Котелевський – 2336 (+25);
  • Кременчук – 20335 (+31);
  • Лубенський – 1934 (+9);
  • Лубни – 6537 (+28);
  • Миргород – 5145 (+11);
  • Миргородський – 2175 (+15);
  • Новосанжарський – 2361 (+2);
  • Пирятинський – 2737 (+16);
  • Полтава – 52965 (+135);
  • Полтавський – 8228 (+17);
  • Решетилівський – 2014 (+1);
  • Хорольський – 2744 (+19);
  • Чорнухинський – 679 (+1);
  • Шишацький – 2223 (+33).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 159 053 людей. Одужали за увесь час 141 640 людей, а летальних випадків — 3 998 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 13 415 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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