Вітер та сніг. В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про різке погіршення погодних умов в Україні 6 та 7 лютого.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Зазначається, що до кінця доби 6 лютого на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах — 25 м/с. На початку робочого тижня, 7 лютого, у західних областях пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, у Карпатах — м/с, хуртовина. Також у Карпатах та на Закарпатті очікується значний сніг та мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий). В Укргідрометцентрі попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Раніше в Sinoptik.ua прогнозували, що наступний тиждень розпочнеться з негоди у всіх регіонах України. Так, у західних та центральних регіонах 7 лютого синоптики прогнозують дощ зі снігом та мокрий сніг, температура повітря при цьому становитиме +2…+4 °C. На півдні погода буде дощовою, стовпчики термометрів покажуть +2…+5 °C. На Одещині пройде дрібний дощ, на Миколаївщині та Херсонщині — дощ зі снігом. У східних та північних областях очікуються сніг та похмура погода цілий день, температура повітря становитиме близько 0 °C.

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