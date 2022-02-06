У Вінниці сталася пожежа у приватному будинку: загинув чоловік

У Вінниці вночі шостого лютого сталася пожежа у приватному будинку. Загинув власник оселі. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області.

ГУ ДСНС Вінниччини

Повідомлення про загоряння у будинку, що по вулиці Москвіна, рятувальники отримали о 22:17. Вогонь охопив оселю, площею 80 кв. м. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку знайшли загиблого 67-річного чоловіка — власника помешкання.

Що стало причиною пожежі, наразі з'ясовують фахівці.

Читайте також