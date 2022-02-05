На Вінниччині п'ятого лютого сталася аварія за участю вантажного та легкового автомобілів. Водій останнього загинув на місці події. Про це повідомляє преслужба Нацполіції області.

ДТП сталася о 5:40 поблизу села Красносілка Гайсинського району на ділянці автодороги Вінниця-Умань. Автівка Renault Dokker, за кермом якої був 42-річний чоловік, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою MAN. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці. Кермувальник вантажівки, мешканець Львівщини, не травмувався.

Нацполіція Вінниччини

Наразі усі обставини цієї пригоди з'ясовують слідчі. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

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