На Вінниччині в аварії за участю двох автівок травмувалися четверо людей

На Вінниччині в аварії за участю мінівенів Opel травмувалися четверо людей, серед них неповнолітня дівчина. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

ДТП сталася 28 січня близько 15:00 біля села Чуків Вінницького району. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Opel, за кермом якого був 37-річний вінничанин, зіткнувся мінівеном Opel, яким керував 49-річний житель с. Вовчок. Травмувалися водії обох легковиків та двоє пасажирів одного із них: 17-річна дівчина та 35-річний чоловік.

Нацполіція Вінниччини

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

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