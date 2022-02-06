Міський голова Рівного затвердив суми, якими оперуватиме “Спецкомбінат — Ритуальна служба” та департамент соцзахисту під час поховань жителів Рівного і Квасилова, які мають особливі заслуги або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному сайті мерії.

Йдеться про безоплатне поховання рівнян із заслугами. Вартість послуг мають відшкодовувати із грошей, що надходять із держбюджету за відповідною програмою. Важливо, аби на момент смерті людина була прописана у Рівному чи Квасилові, який входить до міської громади, вказано в пояснювальній записці.

мінімальна сума, в яку можна вкластись, вказана на рівні майже 15 тисяч гривень. Максимальна — майже 25,5 тисяч;

згідно із переліком послуг, найдорожчим пунктом є труна, її вартість коливається від 8000 до 15 000 гривень;

наступним за вартістю іде послуга з надання двох вінків, сума коливається від 1290 до 2100 гривень. Стрічка із підписом чи без нього обійдеться ще у 50 гривень;

копання могили, в залежності від способу, вартуватиме від майже тисячі до близько трьох тисяч гривень. У вартість входить опускання труни та закопування;

майже однаково коштують послуги автокатафалку та автобусу супроводження, 1190 та 1180 гривень відповідно. Перенесення труни в різні місця обійдеться від 368 до 1020 гривень. Супровід похоронної процесії та проведення ритуалу обійдеться загалом у 550 гривень;

формування надмогильного напису обійдеться в 400 гривень. Одноразове прибирання вартує від 150 до 300 гривень.

Є у переліку і пункт “кремація”, але, зважаючи на відсутність у місті крематорію, там вказаний прочерк. А от на поховання урни із прахом розцінки є: закопування в могилі або розміщення в колумбарній ніші обійдеться в 395 гривень. Сюди ж входить і одноразове прибирання території.

Фото з сайту мерії

Фото з сайту мерії

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