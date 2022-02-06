БК “Рівне” на виїзді обмінявся перемогами зі “Старим Луцьком”

Чоловіча команда баскетбольного клубу “Рівне” на виїзді обмінялась перемогами зі “Старим Луцьком-Університет”. Це був поєдинок у рамках Вищої ліги України.

Перший поєдинок у суботу, 5 лютого, для рівнян пройшов вдало. Підопічні Михайла Переверзія, які у другій групі посідають другу сходинку, грали проти лідера цієї ж групи. Уже наприкінці третьої чверті перевага БК “Рівне” складала 33 очки. У завершальному періоді гості дещо додали у грі й скоротили відставання. Однак, перемогу БК “Рівне” втримав: 78:62.

Повторна гра у неділю для рівнян виявилась менш вдалою. Команди грали на рівних, але підопічним Михайла Переверзія не вистачило останнього ривка, аби переважити шальки терезів на свій бік. У підсумку перемога “Старого Луцька” із рахунком 59:54.

Суперник рівнян у грі в наступні вихідні визначиться у понеділок, 7 лютого. Варіантів два: команда поїде або в Суми, або у Дніпро. Це буде перший поєдинок другого етапу змагань Вищої ліги. Турнірна таблиця на старті сезону сформована, тепер краща четвірка групи 1 гратиме з кращою четвіркою групи 2 в чотири кола, тобто два матчі вдома і два на виїзді. Потому сформують сітку плей-оф і розпочнуться ігри навиліт.

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