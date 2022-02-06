Перемога над “Любартом” вивела “Кардинал-Рівнестандарт” в 1/4 Кубка України

Футзальний клуб “Кардинал-Рівнестандарт” пробився у чвертьфінал Кубка України. Таке право вони здобули після перемоги над луцьким “Любартом”. Поєдинок пройшов у суботу, 5 лютого, у рідних для рівнян стінах.

Попри чималу кількість моментів, вболівальники побачили у матчі два голи аж наприкінці матчу, обидва їх реалізував граючий тренер команди господарів Олександр Бондар. Спершу він влучно пробив з лінії штрафного у дев’ятку воріт суперника, а за кілька секунд до закінчення матчу завдав удару практично від власних воріт у порожню рамку воріт “Любарта” — цей удар виявився влучним.

Огляд кращих моментів повторного поєдинку у Рівному

Здобувши перемогу 2:0, загалом у протистоянні “Кардинал-Рівнестандарт” — “Любарт” за сумою двох матчів рахунок 7:2 на користь рівнян. Це означає, що команда проходить у чвертьфінал Кубка України.

“Незважаючи на перемогу у Луцьку — 5:2, знали, що буде непросто. Тому, можливо, гра й була схожою на шахову партію. Ми, перш за все, намагалися не пропустити і шукали моменти біля протилежних воріт. У першому таймі моментів було безліч. Не забили. По перерві "Любарт" почав грати краще. Та й ми підсіли. Але розумів, що момент має бути, тому вирішив вийти на майданчик і допомогти команді. Дуже радий, що вдалося розіграти ту стіночку з Сергієм Кравчуком і забити. Дуже хотіли порадувати вболівальників”, — прокоментував граючий тренер рівнян Олександр Бондар.

Суперник рівнян в 1/4 Кубка України визначиться під час жеребкування.

Що відомо

Після цього матчу вболівальники розпилили вогнегасник у приміщенні спортивної школи №4, через це довелось скасувати міський чемпіонат з футзалу, який мав відбутися опісля.

Директор закладу Віталій Засморжук розповів, що орієнтовно зо два десятки вболівальників з атрибутикою клубу "Кардинал-Рівнестандарт" намагалися пронести вогнегасник у приміщення спортшколи. Коли охорона їх не пустила, вони скористалися аварійним виходом. Сталося це близько 17:00. У клубі пообіцяли "поговорити" з фанатами.

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