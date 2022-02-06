У Тернополі вперше в Україні показали інклюзивну виставу "Мауглі"

Інклюзивну виставу "Мауглі" для дітей, які не чують, показали в Тернополі. Для цього актори обласного театру актора і ляльки вивчили жестову мову. Про це Суспільному розповів режисер-постановник вистави Ніко Лапунов.

За його словами, показ мав відбутися у листопаді минулого року, але через погіршення епідситуації виставу перенесли.

У інклюзивній виставі роль Багіри виконує акторка Ольга Томбоштейн. Жінка каже, репліки свого персонажа жестовою мовою вивчила за місяць:

"Дуже хвилювалася, бо в повсякденному житті я б ніколи не наважилася взятися за жестову мову. Я не скажу, що пішло все легко. Але пішло, бо включилася душа, серце, бажання", – каже Томбоштейн.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Акторка Ольга Томбоштейн

Загалом у постанові задіяли 12 акторів. Один із них – Дмитро Татарінов виконав ролі трьох персонажів.

"Розкладка обов’язків була індивідуальною для кожного. Хтось працював руками, інша людина озвучувала. Мені легше працювати, коли я озвучую і працюю руками одночасно. Бо я залежу сам від себе", – каже Татарінов.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Мауглі

На прем’єру вистави разом з донькою прийшла Оксана Євдокімова. Жінка спілкується жестовою мовою. Розповідає, хотіла б, щоб у Тернополі масові заходи перекладали жестовою мовою. На запитання чи усе було зрозуміло у виставі, жінка відповідає так:

"Все було зрозуміло. Думала, що буде темно і не буде видно. Освітлення хороше, рукавички було видно".

Фото:Леся Продоус/Суспільне Актори вистави

Після вистави 10-річна Соломія Сидорчук разом з мамою обговорюють гру акторів. Дівчина каже, жестовою мовою бачить виставу вперше:

"Мені сподобалися костюми і декорації. Все було зрозуміло".

Ідею про інклюзивну виставу вигадав режисер-постановник – Ніко Лапунов. Чоловік каже, пропонував поставити виставу "Мауглі" у декількох лялькових театрах України:

"Я збирався ставити її в Миколаївському театрі. Там не склалося. Вони поставили "Мауглі", але не ляльки говорять. Наскільки я знаю, то це перший такий проєкт в Україні. З ним впоралися тернопільські актори. Результат перевершив очікування. Я гадав, що треба буде спрощувати жестову мову, що за такий короткий проміжок часу вони не зможуть її опанувати. Були проєкти для діток, але це перший проєкт, де ляльки говорять руками. Тобто, живі ляльки, не просто стоїть хтось поруч і перекладає".

Що відомо