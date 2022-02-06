Twitter почав тестувати кнопку "знизити рейтинг"

Компанія Twitter почала тестувати у своїй соцмережі кнопку "понизити рейтинг". Вона відображається у формі помаранчевої стрілки або пальця, спрямованого вниз.
Про це повідомляється на сайті розробників.
За їх словами, ця кнопка не є аналогом дізлайка, оскільки не можна буде дивитися, хто саме знизив рейтинг користувача. Також кнопка не впливатиме на порядок коментарів. Мета нової функції — надати людям можливість маркувати контент, який користувачі не хочуть бачити.
Спочатку кнопка тестувалася серед обмеженого кола користувачів. Тепер вона зʼявилася у вебверсії й незабаром запрацює у мобільних застосунках.
Що відомо
- На початку лютого соціальна мережа Twitter почала тестувати нову функцію "Стаття", яка дозволить користувачам розміщувати дописи довжиною більше, ніж ліміт у 280 символів, дозволений чинними правилами платформи.
- У США 19-річний школяр створив Twitter-бота, який відстежує переміщення літаків Ілона Маска.
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