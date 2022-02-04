Twitter тестує нову функцію "Стаття". Для чого вона потрібна

Соціальна мережа Twitter почала тестування нової функції "Стаття", яка, ймовірно, дозволить користувачам розміщувати дописи довжиною більше, ніж ліміт у 280 символів, дозволений чинними правилами платформи.

Як повідомляє Engadget, цю функцію знайшла Джейн Манчун Вонг, яка спеціалізується на пошуку прихованих функцій у різноманітних сервісах та додатках.

"Twitter працює над "Статтями Twitter" та можливістю створювати їх у Twitter. Можливість нового довгого формату у Twitter", — написала вона.

Як зазначає видання, назва функції натякає на розширений формат соціальної мережі, яка довгий час дозволяла користувачам публікувати лише короткі текстові повідомлення — спочатку до 140, а потім — до 280 символів. Водночас точна природа функції поки що залишається загадкою. Також неясно, чи буде вона доступною для всіх користувачів, або ж стане ексклюзивною для передплатників Twitter Blue, що забезпечує доступ до преміальних функцій платформи.

При цьому представник Twitter CNET, що компанія "завжди шукає нові способи допомогти людям розпочати спілкування та брати участь у ньому" і що незабаром адміністрація соцмережі офіційно повідомить подробиці про функцію "Статті Twitter".

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