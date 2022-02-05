Вболівальники розпилили вогнегасник у приміщенні спортивної школи №4 у Рівному після матчу "Кардинал-Рівнестандарт" – "Любарт". Через це довелось скасувати міський чемпіонат з футзалу, який мав відбутися опісля. Про це Суспільному повідомив головний суддя чемпіонату Рівного з футзалу та очевидець події Валерій Гладков.

Директор закладу Віталій Засморжук інформацію про цей інцидент Суспільному підтвердив. За його словами, орієнтовно зо два десятки вболівальників з атрибутикою клубу "Кардинал-Рівнестандарт" намагалися пронести вогнегасник у приміщення спортшколи. Коли охорона не пустила їх, вони скористалися аварійним виходом. Сталося це близько 17 години.

"Треба день на прибирання. Повітря було сиве, тепер воно осіло все на підлогу і треба все відмивати. Це було вже не перший раз, вони могли запалювати петарди і кидати. Я думаю, що керівництво клубу повинне провести з ними якусь роботу. Або не допускати на наступні матчі, бо я вважаю, що це неправильний вчинок стосовно інших. Я вважаю, що це хуліганський вчинок. Я б на їхньому місці все це поприбирав", – розповів Віталій Засморжук.

Фото: Валерій Гладков Такий вигляд мав зал ДЮСШ №4 після розпилення вогнегасника

Після матчу "Кардинал-Рівнестандарт" – "Любарт" у цьому ж приміщенні мав відбутися міський чемпіонат з футзалу, який довелося скасувати, повідомив головний суддя змагань Валерій Гладков. Не відбулося 5 матчів та не зіграли 150 спортсменів.

Фото: Валерій Гладков Наслідки розпилення вогнегасника в ДЮСШ №4

За коментарем Суспільне звернулося до віце-президента клубу "Кардинал-Рівнестандарт" Михайла Кондратюка.

"Це перший раз, такого не було ще. Треба проводити з ними роботу, ми й так проводимо. Треба ще зустрічатися і говорити з ними. Зрозуміло, що неприємний інцидент. А що ми можемо ще зробити? Про допуск чи недопуск - це вже ми далі будемо вирішувати", – сказав чоловік.

Що відомо

У цій грі рівненський клуб "Кардинал-Рівнестандарт" переміг команду "Любарт" з Луцька із рахунком 2:0.

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