Суцільна хмарність та сніг з дощем. Якою буде погода в Україні на вихідних

У більшості регіонів України 5-6 лютого погода буде похмурою, очікуються мокрий сніг та сніг із дощем. При цьому температурні показники в різних частинах країни значно відрізнятимуться. У східних та північних областях буде помірно морозно, на півдні та заході стовпчики термометрів покажуть до +4 °C.

За даними Sinoptik.ua, у суботу, 5 лютого, у північних, центральних та частині західних регіонів України пройде дрібний сніг (на Закарпатті — сніг із дощем). У південних та східних областях очікується хмарна погода без опадів. Середня температура повітря на заході країни вдень становитиме +1…+3 °C, уночі можливі слабкі морози до -2°C. У центр, на північ та у Дніпропетровську область вночі прийдуть помірні морози до -9 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть -1…-4 °C. Помірно морозно буде й на сході – до -4…-6 °C вдень та до -5…-8 °C вночі.

У неділю, 6 лютого, на сході очікується мокрий сніг, у Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях — сніг із дощем. На півдні, а також у Кіровоградській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях та на Закарпатті опадів не очікується, але небо затягне хмарами. Температура повітря вдень становитиме близько 0 °C на сході та півночі, до +2…+5 °C на півдні та до +3 °C у центральних регіонах. Вночі в Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде помірно морозно — до -7 °C. На решті території країни — слабкі нічні морози до -1…-3 °C.

Наступний тиждень розпочнеться з негоди у всіх регіонах України. У західних та центральних регіонах 7 лютого синоптики прогнозують дощ зі снігом та мокрий сніг, температура повітря при цьому становитиме +2…+4 °C. На півдні погода буде дощовою, стовпчики термометрів покажуть +2…+5 °C. На Одещині пройде дрібний дощ, на Миколаївщині та Херсонщині — дощ зі снігом. У східних та північних областях очікуються сніг та похмура погода цілий день, температура повітря становитиме близько 0 °C.

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