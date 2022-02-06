У Хотинській лікарні прооперували 12-річного хлопчика, у руках якого розірвалась петарда. Дитина мала множинні рвані рани лівої руки та опіки.

Про це на сторінці у Facebook повідомив хірург Олег Боднар, який проводив операцію.

У дописі йдеться, що хлопчика привезли ввечері 5 лютого у важкому стані. Він підійняв петарду із землі. Травмовану руку оперували майже дві години. Рани на кисті були глибокими та рваними.

Наразі стан дитини стабільний. Він перебуває у стаціонарі Хотинської лікарні.

Які правила безпеки щодо піротехніки

Згідно з інформацією ДСНС, петарди та феєрверки не можна запускати у приміщенні. Також забороняється це робити на балконі, поблизу житлових будинків.

Піротехніку не можна зберігати біля приладів опалювання – батарей, газових та електричних плит. Не варто носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумочках. Не можна розбирати вироби чи піддавати їх механічним впливам. Наприклад, курити поруч з піротехнікою.

Піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.

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