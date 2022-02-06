На Дніпропетровщині водолази знайшли тіло потонулого чоловіка

На Дніпропетровщині водолази вилучили з річки тіло потонулого чоловіка. Про це йдеться у пресрелізі ДСНС, який отримало Суспільне.

5 лютого о 14:19 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Чортомлик чоловік провалився під кригу та зник. Трагічний випадок стався у селі Капулівка Нікопольського району.

На місці події рятувальники встановили, що під час купання у річці потонув 38-річний чоловік. Рятувальники шукали його тіло, але не знайшли.

6 лютого водолази підняли тіло чоловіка на поверхню з глибини 4 м та на відстані 20 м від берега.

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