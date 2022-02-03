У міській лікарні Кам`янського загинув чоловік, він впав у шахту ліфта. Про це йдеться на офіційній сторінці Кам`янського районного управління поліції у Facebook.

Подія трапилась 3 лютого. З висоти четвертого поверху в шахту ліфту впав 86-річний місцевий житель, який перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні.

Внаслідок падіння чоловік загинув.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України.

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