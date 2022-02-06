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На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинку
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На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинку

Аліна Мокляк
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На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинку Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області

На Херсонщині у с. Новокам'янка сталась пожежа у житловому будинку. Причину загоряння встановлюють.

Про це йдеться на сторінці обласної рятувальної служби у Facebook.

Загорівся житловий будинок 5 лютого у Каховському районі, в с. Новокам'янка по вул. Содовій. Туди поїхали два відділення рятувальників.

На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинкуФото: ГУ ДСНС України в Херсонській області

Рятувальники локалізували пожежу за годину, ліквідували загоряння на площі 35 кв. м.

На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинкуФото: ГУ ДСНС України в Херсонській області

Причину пожежі встановлюють.

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