На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинку

На Херсонщині у с. Новокам'янка сталась пожежа у житловому будинку. Причину загоряння встановлюють.
Про це йдеться на сторінці обласної рятувальної служби у Facebook.
Загорівся житловий будинок 5 лютого у Каховському районі, в с. Новокам'янка по вул. Содовій. Туди поїхали два відділення рятувальників.
Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області
Рятувальники локалізували пожежу за годину, ліквідували загоряння на площі 35 кв. м.
Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області
Причину пожежі встановлюють.
Читайте також
- На Херсонщині двох дітей врятували з-під криги: хлопчик у лікарні, дівчинка — вдома
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber