На Херсонщині сталась пожежа у житловому будинку

На Херсонщині у с. Новокам'янка сталась пожежа у житловому будинку. Причину загоряння встановлюють.

Про це йдеться на сторінці обласної рятувальної служби у Facebook.

Загорівся житловий будинок 5 лютого у Каховському районі, в с. Новокам'янка по вул. Содовій. Туди поїхали два відділення рятувальників.

Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області

Рятувальники локалізували пожежу за годину, ліквідували загоряння на площі 35 кв. м.

Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області

Причину пожежі встановлюють.

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