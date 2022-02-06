Коронавірус на Кіровоградщині. За добу підтвердили 326 випадків COVID-19

У Кіровоградській області за добу підтвердили 326 випадки COVID-19, 70 одужали, померли двоє людей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За добу зробили 1709 ПЛР, 35 ІФА та 300 досліджень на антиген.

За добу коронавірус зафіксували:

Голованівський район – 4 (Голованівська громада – 1; Вільшанська громада– 3);

Кропивницький район – 226 (Знам’янська громада – 40, Катеринівська громада – 2; Бобринецька громада – 10, Суботцівська громада – 7, Кропивницька громада – 145, Великосеверинівська громада – 1; Дмитрівська громада – 3, Первозванівська громада – 1; Соколівська громада – 3; Долинська громада – 12, Кетрисанівська громада – 2);

Новоукраїнський район – 57, (Смолінська громада – 11, Марянівська громада – 1; Помічнянська громада – 6, Маловисківська громада – 34, Злинська громада – 5);

Олександрійський район – 39,(Олександрійська громада – 11; Пантаївська громада – 1, Світловодська громада – 25; Онуфріївська громада – 2);

Одужали:

Голованівський район – 6 (Вільшанська громада – 4; Благовіщенська громада – 2);

Кропивницький район – 36 (Катеринівська громада – 1; Кропивницька громада – 29; Первозванівська громада – 5; Соколівська громада – 1);

Новоукраїнський район – 9 (Добровеличківська громада – 1; Смолінська громада – 3; Новоукраїнська громада – 2; Піщанобрідська громада – 1; Маловисківська громада – 2);

Олександрійський район – 19 (Попельнастівська громада – 1; Олександрійська громада – 16; Новопразька громада – 1; Онуфріївська громада – 1);

Померли 73-річна жінка з Олександрівської громади Кропивницького району та 54-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району.

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 37 900 випадків COVID-19, одужали 32 193, від ускладнень померли 1 662 жителі регіону.

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