613 підтверджених випадків, 5 смертей: COVID-19 на Вінниччині

У Вінницькій області за добу коронавірус підтвердили у 613 випадках. Це на 633 менше, аніж напередодні. Одужали 312 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували п'ять. Такі дані МОЗ України станом на ранок шостого лютого.

Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 138 825 мешканців області. З них одужали 114 005 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 394 людини.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 236 вінничан (всього 597 441 людина). Другою дозою імунізувалися 283 мешканці області (всього 563 229). Бустерною дозою вакцинувалися 246 людей (всього 19 915), а додатковою всього 215 вінничан.

В Україні ж підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, що на 14682 випадки менше, ніж за попередню добу.

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