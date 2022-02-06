486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

5 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 486 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 27 851 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 5 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 685 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2183 (+10);
- Гадяцький – 1822 (+5);
- Гадяч – 2772 (+27);
- Горішні Плавні – 8119 (+28);
- Зіньківський – 3188 (+20);
- Козельщинський – 1906 (+7);
- Котелевський – 2311 (+26);
- Кременчук – 20304 (+178);
- Кременчуцький – 2851 (+2);
- Лохвицький – 3897 (+30);
- Лубни – 6509 (+2);
- Миргород – 5134 (+8);
- Оржицький – 1466 (+2);
- Пирятинський – 2721 (+2);
- Полтава – 52830 (+109);
- Полтавський – 8211 (+12);
- Хорольський – 2725 (+8);
- Шишацький – 2190 (+10).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 158 559 людей. Одужали за увесь час 141 465 людей, а летальних випадків — 3 989 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 13 105 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19