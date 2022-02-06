486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

5 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 486 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 27 851 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 5 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 685 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2183 (+10);

Гадяцький – 1822 (+5);

Гадяч – 2772 (+27);

Горішні Плавні – 8119 (+28);

Зіньківський – 3188 (+20);

Козельщинський – 1906 (+7);

Котелевський – 2311 (+26);

Кременчук – 20304 (+178);

Кременчуцький – 2851 (+2);

Лохвицький – 3897 (+30);

Лубни – 6509 (+2);

Миргород – 5134 (+8);

Оржицький – 1466 (+2);

Пирятинський – 2721 (+2);

Полтава – 52830 (+109);

Полтавський – 8211 (+12);

Хорольський – 2725 (+8);

Шишацький – 2190 (+10).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 158 559 людей. Одужали за увесь час 141 465 людей, а летальних випадків — 3 989 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 13 105 жителів регіону.

Що відомо: