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486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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486 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ФОТО: google.com

5 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 486 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 27 851 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 5 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 685 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2183 (+10);
  • Гадяцький – 1822 (+5);
  • Гадяч – 2772 (+27);
  • Горішні Плавні – 8119 (+28);
  • Зіньківський – 3188 (+20);
  • Козельщинський – 1906 (+7);
  • Котелевський – 2311 (+26);
  • Кременчук – 20304 (+178);
  • Кременчуцький – 2851 (+2);
  • Лохвицький – 3897 (+30);
  • Лубни – 6509 (+2);
  • Миргород – 5134 (+8);
  • Оржицький – 1466 (+2);
  • Пирятинський – 2721 (+2);
  • Полтава – 52830 (+109);
  • Полтавський – 8211 (+12);
  • Хорольський – 2725 (+8);
  • Шишацький – 2190 (+10).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 158 559 людей. Одужали за увесь час 141 465 людей, а летальних випадків — 3 989 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 13 105 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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