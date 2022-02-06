На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей

5 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 177 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 923.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 514 людей:
- Pfizer-BioNTech – 368 людей,
- Moderna – 27,
- CoronaVac – 117,
- AstraZeneca – 2
Другою дозою імунізували 459 людей:
- Pfizer-BioNTech – 354 людей,
- Moderna – 29,
- CoronaVac – 73,
- AstraZeneca – 3,
Бустерною дозою імунізували 204 людей:
- Pfizer-BioNTech – 201 людини,
- Moderna – 3.
Станом на 1 лютого в області першою дозою щепили 295 128 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 281 012 людей. Додатковою – 81, бустерною – 6 030.
Що відомо
- Загалом в області виявили 139 478 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 165 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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