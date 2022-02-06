Волонтери з Тернопільщини передали допомогу на схід

Волонтери з Збаража передали гуманітарну допомогу для військових підрозділів. ЇЇ вартість понад 340 тисяч. Про це Суспільному розповів керівник волонтерської організації Володимир Голоднюк.

За його словами, передали автомобіль для перевезення боєприпасів та поранених, два квадрокоптери, ноутбук, вінчестери для збереження інформації, бензопили, сокири, інструменти для земляних робіт та продукти.

Допомогу на схід відправляють упродовж 8 років.

Що відомо