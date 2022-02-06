На Хмельниччині за минулу добу сталося чотири пожежі. Одна людина загинула

У Хмельницькій області за минулу добу сталося чотири пожежі. В одній з них загинув 78-річний чоловік. Про це повідомили в оперативній інформації управління ДСНС у Хмельницькій області.

5 лютого у Деражні на вулиці Бориса Олійника учора, близько четвертої години дня виникла пожежа у житловому будинку. Рятувальники, які прибули гасити вогонь, врятували на місці пожежі травмовану жінку 1973 року народження.

Також 5 лютого сталася пожежа в селі Ключівка Хмельницького району. Під час ліквідації пожежі, вогнеборці виявили там тіло 78-річного чоловіка.

"Ще у двох пожежах, які трапилися минулої доби, ніхто не травмувався", - повідомили надзвичайники.

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