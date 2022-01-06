Бельгійська вівчарка Вайріс, яка служить у Херсонському прикордонному загоні, набрала півтора мільйона переглядів у соцмережі Тік-ток. Як їй це вдалося, дізнавалось Суспільне.

Вайріс ще досить молода, говорить її господар, військовослужбовець Херсонського прикордонного загону, Владислав Степанець. Та вже має багато підписників, встигла побачити Україну. А те, що відео з нею стало вірусним, виявилося несподіванкою для всіх, продовжує чоловік.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Це Вайріс, вона служить у Херсонському прикордонному загоні. Їй три з половиною роки. Вона бельгійська малінуа. Як ми створили Тік-ток акаунт? Це було натхнення, коли наших хлопців показали на параді Дня Незалежності України, і ми вирішили також засняти своє відео. Я не думав, що воно настільки популярним стане. В перший день я подумав, може, 100-300 переглядів буде. Потім ввечері я зайшов, дивлюся уже півмільйона переглядів. Я був дуже здивований, І потім через три дні було уже півтора мільйона", - каже Степанець.

Владислав розповідає, виховує Вайріс не тільки слухняною собакою, а й патріотичною. Принаймні вона добре знає, чий Крим.

"Спочатку це було тяжко, треба було на команду голос вивчити її. Дуже тяжко мені давалася ця команда, і десь за тижні три-чотири, коли вона вже знала команду голос, я вчив її на жест. Палець до гори й помахати, вона відповідає. І тоді вже – Слава Україні. Чий Крим? Наш Крим", - говорить військовослужбовець.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

За словами Владислава, іноді Вайріс вередує та показує свій норов.

"Веселий характер, якщо щось не подобається, вона починає мені робити вибрики. Інакше я це не назву. Капці може погризти, якщо їй щось не сподобалося. Якось розтягала мені дві баклажки з водою. Я прийшов додому, а в мене по квартирі вода плаває", - говорить Степанець.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Попри визнання у соцмережі Вайріс продовжує працювати та служити безпеці України, - говорить її господар.

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